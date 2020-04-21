 
 
Апрель 21st, 2020

Ракетный удар в Сирии, местные СМИ сообщили об «израильской агрессии»


Этой ночью в Сирии был нанесен ракетный удар по аэродрому «Тияс», он же Т4 («Ти-фор») в восточной части провинции Хомс.

Местная официальная пресса, обслуживающая режим диктатора Асада, обвиняет в ударе Израиль и сообщает, что он был совершен «в сельской местности под Пальмирой».


Как утверждает новостное агентство «Сана», сирийские средства ПВО «ответили на израильскую агрессию в небе над Пальмирой и сбили несколько вражеских ракет прежде чем те достигли цели».

На завуалированном языке арабской прессы это означает, что большинство или даже все запущенные по объекту ракеты попали в цель.

Кроме того, журналисты «Саны» обвиняют Израиль в «неоднократном вмешательстве в сирийский конфликт на стороне окончательно разгромленных террористических организаций».

Израильские официальные лица, как обычно, сообщения о ракетном ударе в Сирии, нанесенном неизвестно кем, не комментируют.
https://www.9tv.co.il/item/13016

Category: Израиль, Новости ﻿
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