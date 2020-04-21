Апрель 21st, 2020

Принц Гарри возмутил британцев своим заявлением о коронавирусе

Принц Гарри ,вместе с женой и сыном,переехал недавно в Америку .В одном из своих интервью,принц не совсем корректно выразился о ситуации в Британии с коронавирусом,чем возмутил самих британцев.

По словам члена королевской семьи, он восхищен гражданами Великобритании и их готовность помочь ближнему. По мнению принца Гарри, если у британцев настолько сильный дух, значит коронавирус не так страшен, как пишут многие СМИ.



Такое заявление очень не понравилось многим пользователям. Они отмечают, что не только Британия, но и весь мир борется с коронавирусом, и ситуация очень тяжелая. Также пользователи напомнили, что смертность во всем мире продолжает расти, и с каждым днем медики выявляют все больше заболевших. По мнению многих британцев, Гарри живет в каком-то другом мире и вообще не знаком с ситуацией.



