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После роли в сериале на известную российскую актрису посыпались проклятья и угрозы

зулейхаВ России вышел на экраны сериал,отснятый по книге татарской писательницы,который вызвал в обществе настоящее противостояние . Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич разделил россиян на два «биологических вида»: одни читают книги, другие смотрят телевизор. Такое мнение он высказал в ответ на критику сериала  с Чулпан Хаматовой в главной роли.

В Facebook он напомнил,что книга Гузель Яхиной собрала не одну премию. В экранизации критики увидели, что «героическое прошлое страны оболгали». Музыкант назвал это «типичным «оскорблением чувств верующих». По его мнению, и книга, и фильм хороши. Макаревич связал появление двух видов россиян с шестилетней пропагандой, которая провела «безупречную селекцию».

Продюсер Иосиф Пригожин согласился с коллегой. Он встал на защиту Хаматовой. По его словам, ситуация с оскорблениями в ее адрес показала, в каком обществе мы живем.

Пригожин добавил, что в советское время люди создавали критические произведения, анализировали книги и кино. А сегодня в стране — «общество инквизиторов», которые не ценят прошлое и чужое мнение.

Оскорбления в адрес актрисы продюсер связал с эмоциональной незрелостью людей, ханжеством и хамством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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