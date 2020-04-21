Апрель 21st, 2020

После роли в сериале на известную российскую актрису посыпались проклятья и угрозы

В России вышел на экраны сериал,отснятый по книге татарской писательницы,который вызвал в обществе настоящее противостояние . Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич разделил россиян на два «биологических вида»: одни читают книги, другие смотрят телевизор. Такое мнение он высказал в ответ на критику сериала с Чулпан Хаматовой в главной роли.



В Facebook он напомнил,что книга Гузель Яхиной собрала не одну премию. В экранизации критики увидели, что «героическое прошлое страны оболгали». Музыкант назвал это «типичным «оскорблением чувств верующих». По его мнению, и книга, и фильм хороши. Макаревич связал появление двух видов россиян с шестилетней пропагандой, которая провела «безупречную селекцию».



Продюсер Иосиф Пригожин согласился с коллегой. Он встал на защиту Хаматовой. По его словам, ситуация с оскорблениями в ее адрес показала, в каком обществе мы живем.

Пригожин добавил, что в советское время люди создавали критические произведения, анализировали книги и кино. А сегодня в стране — «общество инквизиторов», которые не ценят прошлое и чужое мнение.



Оскорбления в адрес актрисы продюсер связал с эмоциональной незрелостью людей, ханжеством и хамством.