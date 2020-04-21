Польша полностью отказалась от российской нефти

В апреле поставки нефти Саудовской Аравии в Европу достигнут 29 миллионов баррелей — максимума с августа 2016 года, подсчитал Reuters на основе данных Refinitiv Eikon.
Саудовская нефть, включая сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Urals по качеству, начиная с апреля льется рекой в Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу — традиционные рынки для российского сырья.
Российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она примет рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали Reuters нефтетрейдеры.
«Спрос падает, и конкуренция между поставщиками обостряется. Саудовская Аравия изо всех сил старается «обработать» покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях», — говорит представитель европейской компании, перерабатывающей нефть.
На прошлой неделе Saudi Aramco предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отчроску платежей вплоть до 90 дней.
Начиная с мая Saudi Aramco удвоила скидки на свою нефть для азиатских клиентов, срезав цены на 3-5 доллара за баррель в зависимости от марки, и также предложила 3-месячную отсрочку при условии оплаты через саудовские банки.
«Снижение цен Saudi Aramco для покупателей в Азии говорит о том, что они нацелились продавать на восток», а это фактически последний рынок, на который рассчитывает Россия, говорит источник в торгующей нефтью компании.
«Заявления совместные делают, но за кадром продолжается борьба», — добавляет он.
Рост поставок нефти из Саудовской Аравии и предложенные низкие цены на сырьё уже ударили по российским сортам, продаваемым на рынке Азии — Sokol и ESPO Blend. Так, июньские партии Sokol подешевели до уровня скидки около 6 долларов за баррель к азиатскому бенчмарку Dubai, а одна из партий была продана с рекордной скидкой в 8 долларов за баррель. Грузы ESPO Blend на июнь также ушли с рекордной скидкой — 4-5 доллара за баррель к эталону.
Обе страны поддержали глобальные ограничения добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+ на 9,7 мнл баррелей в сутки с мая. Квота России оказалась вдвое больше саудовской — 2,7 млн баррелей в сутки против 1,3 млн. Условия сделки требуют от Москвы сократить нефтедобычу до уровня 2002 года.
Leave a Reply