Апрель 21st, 2020

Певица Lizzo похвасталась необьятными формами в кружевном белье

Певица Lizzo на своей странице в Инстаграм,показала домашнее видео,где она облачила свои пышные формы в кружевное белье.

Певица посоветовала подписчикам сфокусироваться на той части тела, которая им меньше всего нравится, и «показать ей сегодня немного любви».

«На карантине находится много людей, страдающих психическими расстройствами из-за того, что они не могут покидать дом и проводить привычные процедуры ухода за собой», — отметила звезда.

Она призналась, что и сама в какой-то момент начала испытывать ненависть к себе, и добавила, что надо напоминать себе о своей ценности.

известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls состоит из полных женщин.