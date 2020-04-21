Апрель 21st, 2020

Пес сбежал из дома и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином





В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин.



Хозяин семилетней немецкой овчарки по кличке Стелла заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Когда мужчину увезли в больницу, собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать. Об этом сообщает издание Newsweek.



Хотя до больницы было несколько километров, Стелла сумела ее найти. Она напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации.



После поста об «осиротевшей» собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.

https://cursorinfo.co.il/all-news/pes-sbezhal-i-otyskal-bolnitsu-s-umirayushhim-ot-koronavirusa-hozyainom/