 
 
Апрель 21st, 2020

Пес сбежал из дома и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином



В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин.

Хозяин семилетней немецкой овчарки по кличке Стелла заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Когда мужчину увезли в больницу, собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать. Об этом сообщает издание Newsweek.

Хотя до больницы было несколько километров, Стелла сумела ее найти. Она напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации.

После поста об «осиротевшей» собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.
https://cursorinfo.co.il/all-news/pes-sbezhal-i-otyskal-bolnitsu-s-umirayushhim-ot-koronavirusa-hozyainom/

Category: Мир, Новости ﻿
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