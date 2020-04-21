Апрель 21st, 2020

Персонал больницы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Появилась новая информация о состоянии заболевшей Надежды Бабкиной.

Источник в медицинском учреждении признался, что пока рано говорить о выписке звезды. При этом он назвал большой победой тот факт, что 70-летнюю эстрадную певицу удалось отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время она дышит при помощи вставленной в шею трубки.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», — поделился он.

По словам собеседника издания, Бабкиной назначена противовирусная и антибактериальная терапия. Медиков также беспокоит ее быстрый сердечный ритм. Несмотря на это, площадь поражения легких уменьшается, а врачи отмечают минимальную положительную динамику в лечении.