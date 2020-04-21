Апрель 21st, 2020

Новый робот-учитель для детей покорил своей красотой

Многие помнят, что робот София стала первым в мире роботом получившим гражданство да еще и Саудовской Аравии. Так вот у нее теперь появилась младшая сестра, которая вызвала умиление пользователей сети.

Компания Hanson Robotics — люди, которые подарили миру робота, похожего на человека, Софию — добавили нового члена в свою семью. Ее зовут «Маленькая София», и она является 14-дюймовым роботом, предназначенным для того, чтобы обучать детей STEM, программированию и работе с искусственным интеллектом.

Ранее «мама» маленькой Софии уже приезжала в Украину — ранее она подумывала о желании уничтожить мир.

А после получения гражданство Саудовской Аравии, робот София заявила, что раздумывает над возможностью создать семью. Она отметила, что планирует назвать дочь в честь себя. София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником.