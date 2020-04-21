Апрель 21st, 2020

Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино»

Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Катчер, которые недавно посетили Киев, не остались в стороне от проблем, вызванных коронавирусной пандемией, и выпустили «Карантинное вино». Вырученные средства актеры отдадут организациям, которые участвуют в борьбе с COVID-19.

Эштон Катчер поделился в Сети роликом, в котором рассказал, что они с Милой начали сотрудничать с винодельней Battle Creek Vineyards. Результатом их совместной работы стало «Карантинное вино», которое сможет купить любой желающий.

Вся выручка от продажи вина от Катчера и Кунис будет перечислена организациям, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

«Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств», – говорит в видео Эштон.

Катчер признался, что идея делать вино пришла в голову Миле Кунис, хотя актриса попыталась с этим поспорить, намекая, что идея все же общая. Знаменитости отказались от замысловатого дизайна этикеток, ограничившись лишь белой наклейкой с надписями «Пью за…» наверху и «Карантин» – внизу. Остальное новоиспеченные виноделы предлагают заполнить самим покупателям на свое усмотрение.