Мадонна устраивает вечеринки на кухне — видео

В самоизоляции каждый ищет свой способ с весельем и пользой скоротать свободное время. Кто-то развлекает себя книгами, сериалами и шоу на YouTube, а кто-то, как 61-летняя Мадонна, устраивает шумную вечеринку прямо на собственной кухне. Несколько часов назад звезда опубликовала видео с одной из таких домашних посиделок. На нем Мадонна вместе с младшими детьми, 14-летними Дэвидом и Чифундо и семилетними Стеллой и Эстер, а также близкими друзьями танцует под зажигательные хиты в столовой.
При этом старших детей певицы, 23-летней Лурдес и 19-летнего Рокко, на видео замечено не было. В кадре не появился и 25-летний бойфренд Мадонны, Ахламалик Уильямс, — судя по всему, именно он и снимал ролик, ведь ранее в прессе писали, что влюбленные вместе находятся в самоизоляции в Лондоне.
Кухонная вечеринка 20 апреля,— подписала видео Мадонна.
Многие фолловеры порадовались за звезду, которая так весело проводит время на карантине. При этом некоторые выразили опасение, что на кухне собралось слишком много людей, и напомнили, что главный смысл самоизоляции именно в том, чтобы сократить социальные контакты для замедления распространения коронавируса.
Мадонна с детьми
Слишком много людей! Будьте осторожней!
С удовольствием наблюдаю за тем, как весело вы проводите время на карантине! Вы это заслужили.
Отличная вечеринка на кухне,
— поделились подписчики своим мнением в комментариях.
Мадонна
Напомним, что ранее Мадонна делилась своими мыслями о коронавирусе в инстаграме. Звезда опубликовала видео, на котором сидит обнаженной в ванной, и назвала опасный вирус «великим уравнителем», который поражает как бедных, так и богатых, как знаменитых, так и простых людей, как молодых, так и старых.
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