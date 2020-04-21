Апрель 21st, 2020

Кинокомпания Marvel порадует несколькими премьерами сразу после карантина

Последний фильм кинокомпании появлялся еще летом 2019 года. Это был сиквел «Человека-паука» с Томом Холландом.



1 мая 2020 года должна была состояться премьера долгожданного фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон. Однако эпидемия изменила планы. Выход фильма про Наташу Романофф перенесли на 6 ноября.



В настоящее время съемки всех проектов Marvel заморожены. Когда возобновятся работы — не известно. Однако фанаты могут надеяться на выход уже готовых фильмов.



После «Черной вдовы» могут выйти «Вечные» с Анджелиной Джоли и Китом Харрингтоном. Релиз запланировали на 12 февраля следующего года. Четвертую фазу продолжит «Шанг-Чи и легенда десяти колец». Ее ждут 7 мая 2021 года.

Появится новое продолжение «Человека-паука» (16 июля 2021 года). Однако съемки фильма должны были начаться летом 2020 года. Не исключено, что эту премьеру отложат.



На 5 ноября 2021 года запланировали выход «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем. А 18 февраля 2022 года может выйти «Тор: Любовь и гром» с Крисом Хемсвортом и Натали Портман. Этот проект станет финальным в четвертой фазе.



Следующую фазу киновселенной откроет продолжение «Черной пантеры». Премьеру предварительно назначили на 6 мая 2022 года. После фанатов порадуют второй частью «Капитана Марвел».



Кроме того, у студии есть фильмы, которые еще не получили даты выхода. Триквел «Стражей Галактики» может выйти в декабре 2021-го. Кроме того, в планах — продолжение «Человека-муравья» и «Дэдпула», фильмы о Фантастической четверке и Людях Х.