Апрель 21st, 2020

Кейт Бекинсейл объяснила, почему встречается с «юным мальчиком»

Несколько дней назад стало известно о романе 46-летней актрисы Кейт Бекинсейл и 22-летнего музыканта Гуди Грейса. Пара не скрывает свои отношения и вместе появляется на публике. Несмотря на то что роман пары только начался, Кейт уже успела столкнуться с критикой.

На днях она опубликовала в своем инстаграме видео, на котором пыталась заставить свою кошку сесть в квадрат на полу, который она сделала из скотча. На что один из подписчиков звезды написал ей следующее:

Попробуйте и посмотрите, сможет ли ваша пацанка там усидеть,

— прокомментировал он.

Вероятно, интернет-пользователь хотел употребить слово «мальчик-игрушка» (он написал tom boy вместо toy boy), и Бекинсейл указала ему на эту ошибку.

Попробуй и посмотри, сможешь ли ты написать правильно, а не выглядеть настоящим придурком,

— ответила она.

Однако на этом хейтерская атака не закончилась. Другой подписчик попросил Бекинсейл не колоть ботокс.

Пожалуйста, перестаньте это делать. Вы позже пожалеете об этом,

— написал он.

И снова Бекинсейл не промолчала:

Я не колю ботокс. Иди к черту! Ты пожалеешь об этом позже,

— ответила она.

Кейт Бекинсейл уже не в первый раз приходится держать удар из-за разницы в возрасте с молодыми избранниками. Когда она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, который был младше ее на 20 лет, она также вступала в словесную перепалку с подписчиками, намекавшими, что он ей не пара.