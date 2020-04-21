Апрель 21st, 2020

Идрис Эльба признался,что коронавирус полностью поменял его жизнь

Британский актер Идрис Эльба рассказал журналистам,как он себя чувствовал ,когда болел коронавирусом. Актер признался,что болезнь полностью перевернула его жизнь.

Когда Эльба узнал о положительном тесте на коронавирус, вместе с супругой он находился в штате Нью-Мексико в Америке.

Идрис подчеркнул, что как только все эти кошмары закончатся, он сразу вернется в Лондон. Опыта с этим заболеванием Эльба назвал нервным, тревожным и страшным, и для его семьи это был полный переворот.

Также актер считает, что ежегодно во всем мире нужно устраивать неделю карантина, чтобы люди помнили об эпидемии. «Я думаю, что каждый год мир должен проводить неделю карантина, с тем чтобы просто помнить это время. Помнить друг друга. Я действительно так думаю», — добавил актер.



Он является послом доброй воли ООН и недавно решил основать фонд в поддержку жителей сельской местности и бедных регионов, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса.