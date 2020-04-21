Апрель 21st, 2020

ФБР планирует предъявить Коломойскому обвинение в заказном убийстве

ФБР планирует предъявить Коломойскому обвинение в заказном убийстве. Всего обвинение Коломойскому планируется по 4 пунктам и заказное убийство — один из них. Об этом пишет известный блогер и политолог Helgi Sharp на страницах https://tverezo.info/ . Согласно его источникам вопрос с экстрадицией Коломойского в США сейчас находится в стадии переговоров. Для этого в США вылетел руководитель СБУ Баканов. По словам блогера, Зеленский уже покинул своего бывшего боса и полностью перешел под крыло Ахметова.

«Баканов в США обсуждает уголовное преследование и экстрадицию Коломойского.