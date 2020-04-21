 
 
Апрель 21st, 2020

Фанатам «Гарри Поттера» начали платить деньги за просмотр всех серий

Фанатам "Гарри Поттера" заплатят тысячу долларов за просмотр всех частей

Американская организация EDsmart объявила набор поклонников «Гарри Поттера» для участия в необычном конкурсе.

Пять выбранных кандидатов получат тысячу долларов, если посмотрят каждый из десяти фильмов франшизы (включая «Фантастических зверей») и будут параллельно вести онлайн-трансляцию в соцсетях. Каждому дошедшему до конца распорядители заплатят 41,50 долларов за час просмотра (в общей сложности, $1000).

Дополнительно будут розданы полная коллекция из восьми дисков и символика, в том числе конфеты Bertie Botts с разными вкусами. Для того, чтобы стать участником, организаторы просят написать эссе на 200 слов, в котором надо доказать свою «избранность» (конкурс доступен только жителям США).

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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