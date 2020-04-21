Апрель 21st, 2020

Фанатам «Гарри Поттера» начали платить деньги за просмотр всех серий

Американская организация EDsmart объявила набор поклонников «Гарри Поттера» для участия в необычном конкурсе.

Пять выбранных кандидатов получат тысячу долларов, если посмотрят каждый из десяти фильмов франшизы (включая «Фантастических зверей») и будут параллельно вести онлайн-трансляцию в соцсетях. Каждому дошедшему до конца распорядители заплатят 41,50 долларов за час просмотра (в общей сложности, $1000).

Дополнительно будут розданы полная коллекция из восьми дисков и символика, в том числе конфеты Bertie Botts с разными вкусами. Для того, чтобы стать участником, организаторы просят написать эссе на 200 слов, в котором надо доказать свою «избранность» (конкурс доступен только жителям США).