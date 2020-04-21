Демографы назвали число евреев в мире

По состоянию на апрель 2020 года в мире проживает 14,7 миллиона евреев, 6,7 млн из них (45%) живут в Израиле. Такие данные проиводит Центральное статистическое бюро (ЦСБ) еврейского государства.

Среди израильских евреев — 5,2 млн уроженцев страны, один миллион — выходцы из стран Европы и Америки, 293 тыс. — из Африки и 164 тыс. — из Азии.

Указывается, что аналогичное нынешнему число евреев (14,7 млн) было в мире в 1925 году — почти за 20 лет до катастрофы европейского еврейства, день памяти которой будет отмечаться в Израиле в этом году 21 апреля (День Катастрофы — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный парламентом страны в 1951 году, когда по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны).

В 1939 году, накануне войны, в мире проживало 16,6 млн евреев, 449 тыс. из которых (3%) — на исторической родине. Для сравнения: в 1948 году — после катастрофы и перед провозглашением Государства Израиль — в мире проживало 11,5 млн евреев, 650 тыс. из которых (6%) — в Израиле.