Апрель 21st, 2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч, заразились 2,5 миллиона

За время пандемии коронавируса по всему миру скончались уже более 170,7 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщает университет Джона Хопкинса в США.

Общее число зараженных превысило 2,484 млн человек при том условии, что во многих странах нет массового тестирования на коронавирус.

По числу случаев заболевания с большим отрывом лидируют США (786968 человек), следом идут Испания (200210) и Италия (181228).

Умерших в США также намного больше, чем в других странах, — более 41 тыс. человек. В Италии уже 24,1 тыс. умерших пациентов, в Испании — 20,8 тыс., во Франции — 20,2 тыс.

Отмечается, что вылечить удалось уже более 654,5 тыс. человек по всему миру.

Накануне сообщалось о 2,3 млн случаев заражения и о 157 тыс. жертв пандемии. Рост показателей ускоряется с каждым днем.