Апрель 21st, 2020

Брэд Питт отказался поработать с Мэттью Воном ради роли у Тарантино

Брэд Питт не захотел играть в кинокомиксе «Пипец» Мэттью Вона, который вышел в 2010 году. Он выбрал работу с Квентином Тарантино над фильмом «Бесславные ублюдки».



Питт стал одним из продюсеров комедийного боевика. В начале работы его также рассматривали на роль супергероя Папани. Он боролся против преступников с дочерью Убивашкой, которую сыграла Хлоя Грейс Морец. Однако Питт ушел с головой в работу с Тарантино. В итоге создатели пригласили на роль Папани Николаса Кейджа. Режиссер не сомневался в своем выборы, поскольку актер — фанат комиксов и супергероев.



По мнению Вона, «Пипец» — это настоящее признание в любви супергеройскому жанру. Он рассказал историю обычного фаната комиксов, который решил стать супергероем. Фильм вовсе не атакует жанр, как показалось некоторым критикам, добавил постановщик.