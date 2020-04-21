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Брэд Питт отказался поработать с Мэттью Воном ради роли у Тарантино

брэд Брэд Питт не захотел играть в  кинокомиксе «Пипец» Мэттью Вона, который вышел в 2010 году. Он выбрал работу с Квентином Тарантино над фильмом «Бесславные ублюдки».

Питт стал одним из продюсеров комедийного боевика. В начале работы его также рассматривали на роль супергероя Папани. Он боролся против преступников с дочерью Убивашкой, которую сыграла Хлоя Грейс Морец. Однако Питт ушел с головой в работу с Тарантино. В итоге создатели пригласили на роль Папани Николаса Кейджа. Режиссер не сомневался в своем выборы, поскольку актер — фанат комиксов и супергероев. 

По мнению Вона, «Пипец» — это настоящее признание в любви супергеройскому жанру. Он рассказал историю обычного фаната комиксов, который решил стать супергероем. Фильм вовсе не атакует жанр, как показалось некоторым критикам, добавил постановщик.

«Пипец» не сумел оправдать все ожидания от проката. Однако он обозначил важный поворот в жанре кинокомиксов. Он задал тренд, благодаря которому появились Kingsman и «Дэдпул» с рейтингом R. Он также обратил внимание на Аарона Тейлора-Джонсона и Хлою Грейс Морец, сыгравших главные роли.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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