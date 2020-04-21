Апрель 21st, 2020

Археологи откопали «каменный iPhone» в средневековом слое древнего города

Археологи откопали «каменный iPhone» в средневековом слое древнего города. Первоначально удивительному камню не могли найти объяснение, но затем все встало ан свои места.

Во время археологических раскопок под Псковом было найдено изделие из камня, которое по форме напоминает телефон марки iPhone. Об этом специалисты рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Грузило нашли на улице Леона Поземского в слое XVII века. Отмечается, что эта улица известна со времен Средних веков. Она была одной из крупных магистралей Пскова — оттуда шла дорога на Нарву.

Археологи отметили, что создатель грузила выбрал полосатый камень и обточил края.

— Во-первых, мы редко находим настолько аккуратно сделанные и красивые сетевые грузила, а во-вторых — оно и правда похоже на iPhone, — отметили археологи.