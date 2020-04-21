Апрель 21st, 2020

Археологи нашли гигантское античное кладбище кораблей с сокровищами

Археологи нашли гигантское античное кладбище кораблей с сокровищами, только вот достать их очень сложно — они лежат тісячелетия на огромной глубине. По мнению исследователей, там могут находиться сокровища на сотни миллионов долларов.

Так называемое кладбище кораблей было найдено на глубине около двух тысяч метров в Левантийском бассейне. Среди находок учёных — греческие и римские суда, а также огромный торговый корабль Османской империи. Изучив останки последнего, исследователи пришли к выводу, что судно, судя по всему, затонуло около 1630 года по пути из Египта в Стамбул.

Догадки археологов подтверждают найденные грузы в общей сложности из 14 государств. Корабль вёз изделия из Китая, Индии, Персидского залива, берегов Красного моря, северной Африки, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. Из особенно ценных находок — китайский фарфор и индийские специи.