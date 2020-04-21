Апрель 21st, 2020

Анна Семенович пугает себя своим же фото,чтобы не обьедаться

Тема похудения для Анны Семенович актуальна всегда,а сейчас-особенно.Певица не устает рассказывать о лишних килограммах и результатах, которых добивается благодаря диетам и занятиям спортом. Чтобы мотивировать себя, звезде пришлось прикрепить на холодильник фотографию, на которой она выглядит толстой.

Этот снимок – кадр со съемок клипа на песню «Хочешь», где Семенович примерила образ девушки с лишним весом. Тогда певице сделали правдоподобный грим и объемные накладки. Из-за них кажется, что Анна прибавила порядка 40 килограммов. Архивным видео она поделилась в своем Инстаграм-аккаунте.

«Ела, ела… Вот, наела. Что говорить? Теперь голодать месяца три. Девочки, не ешьте блинчики с мясом. Масленица плохо влияет на наш организм», – пошутила над собой певица.