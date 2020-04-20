Апрель 20th, 2020

Журналисты интересуются,зачем держать бизнес на карантине,если церкви собирают тысячи людей

Известная в Украине журналист и блогер написала на своей странице в Фейсбук, что у нее есть серьезная претензия к украинскому правительству. По словам блогерши, непонятно, для чего было держать полтора месяца бизнес на карантине, убивая национальную экономику, чтобы перечеркнуть это все буквально за одну ночь?



Журналистка убеждена, что в пасхальную ночь в Украине следовало ввести комендантский час, задерживая всех, кто вышел из дома. Непонятно, как можно было допустить, чтобы под церквями собралось 130 тысяч человек, и позаражали сперва друг друга, а затем и остальных.

В демократическом Израиле, кстати, на 2 дня праздников власти ввели комендантский час.



Александровская больница сегодня уже буквально забита монахами. Возникает логичный вопрос — чего в такой ситуации ожидать дальше?Между тем украинский бизнес власть и дальше продолжает держать на карантине.