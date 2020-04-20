 
 
Апрель 20th, 2020

В Ливии Кремль потерпел большое поражение

Суббота стала настоящим кошмаром для бандитских формирований Хафтара и ЧВК «Вагнера». Фронт в районе Триполи рухнул. Разгромленные хафтаровцы и вагнеровцы отступили к городу Тархунах, где сосредоточены основные силы и штаб Хафтара.

Наемники российской ЧВК

Главные события сейчас разворачиваются вокруг окруженной базы аль-Ватыйя и города Тархунах.

Правительственные войска захватили от 150 до 200 пленных наемников Хафтара. Захвачено большое количество трофейной техники. Среди них танки и бронетехника, поставленная Хафтару ОАЭ.

Освобождены 14 населенных пунктов. Вечером 18 апреля был взят последний оплот хафтаровцев перед Тархунах, город аль-Хадра.

В успехе наступающих сил правительственных войск ключевым фактором стали турецкие дроны, которые показали высокую эффективность в разгроме военных и тыловых колонн формирований Хафтара и «Вагнера», а также в уничтожении укрепленных огневых точек противника.

Также сообщается о столкновениях на границе с Тунисом, где тунисские войска блокировали попытки разрозненных группировок на западе Ливии хафтаровцев перейти границу и скрыться в Тунисе, пишет Кавказ-Центр.

Category: Новости, Россия ﻿
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