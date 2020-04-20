Апрель 20th, 2020

В Китае разработали программируемого робокота MarsCat





Среди прочего робот может реагировать на прикосновения и играть с кошачьими игрушками

Всем известно, что кошки отлично снимают стресс, избавляют от бессонницы и раздражительности. Кроме того, у владельцев кошек снижается вероятность возникновения астмы и уменьшается риск умереть от сердечного приступа. Но как же быть тем, у кого аллергия на кошачью шерсть? В американской компании Elephant Robotics нашли решение.





В течение многих лет самым известным роботом, имитирующим домашнее животное, был робот-щенок Aibo японской компании Sony. Американцы решили исправить явную несправедливость и презентовали похожего на Aibo робота-кота. Собрать средства на его производство в компании решили при помощи краудфандинговой платформы Kickstarter, пишет портал Хайтек.



Известно, что робокот MarsCat может самостоятельно перемещаться по дому своего владельца и выполнять такие действия, как игра, захоронение воображаемых отходов в ящике для мусора или сон.



Помимо 16 двигателей и аккумулятора, устройство включает в себя установленную на носу камеру, лазер, микрофон, динамики и микропроцессор Raspberry Pi. Используя их, он может распознавать объекты, избегать препятствий и реагировать на несколько голосовых команд.



Кстати, MarsCat будет доступна в белом, сером, рыжеватом и черном цветах. Также разработчики акцентируют внимание на том, что если человек будет много разговаривать с робокошкой, то она будет чаще в ответ «мяукать». При этом MarsCat может распознавать до 20 ключевых слов.



Подробнее ознакомиться с MarsCat можно на официальном странице проекта на Kickstarter. Краудфандинговая кампания продлится еще 40 дней, однако уже сейчас компания собрала около 33 тысяч долларов (при заявленной цели в $20 000).