Ученые: Последствия заражения коронавирусом сохраняются всю жизнь, поражаются все органы

Коронавирус нового типа поражает не только легкие, но и другие органы человека. А пациентам, победившим болезнь, полностью восстановиться не удастся. К такому выводу пришли врачи и ученые из США и Китая, пишет The Jerusalem Post.

Кардиолог из Йельского университета доктор Харлан Крумгольц говорит, что COVID-19 — это не простое нарушение дыхания. Болезнь оказывает влияние на сердце, печень, почки, кровеносную и эндокринные системы и мозг

Коллега доктора Крумгольца кардиолог Джозеф Бреннан подчеркнул что коронавирус приводит к долгосрочным последствиям для организма, и они могут быть необратимыми.

Врачи уже пришли к выводу, что у некоторых пациентов, победивших, коронавирус, может возникать снижение функции легких на 20-30%. Об этом рассказал врач из Гонконга, Оуэн Цанг Так-инь. К такому заключению он пришел после наблюдения за пациентами, которые выписались из больницы в средине марта. Последствия болезни могут проявляться на протяжении в среднем 15 лет.

Еще одно исследование китайских ученых говорит, что многие из пациентов, пережившие легкие и тяжелые формы коронавируса, не смогли вернуться к нормальной жизни. Ученые исследовали 34 пациентов с COVID-19 во время госпитализации и после нее, и оказалось, что у некоторых выздоровевших нарушалась функция печени. И такие последствия наблюдались даже после выписки.

Более раннее наблюдение пациентов в Китае говорит, что у 12% проявлялась сердечная недостаточность после выздоровления. Это связано с тем, что во время осложнений болезни легкие плохо снабжают организм кислородом.

Ранее разведки и власти западных стран заподозрили, что коронавирус мог быть создан искусственно в одной из лабораторий Китая.