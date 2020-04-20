Ученые: Лесные пожары способствуют переносу коронавируса

Специалисты Сибирского отделения РАН считают, что природные пожары могут вызвать новые цепочки передачи коронавирусной инфекции.
По словам первого замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрея Юрченко, «смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию, а кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19».
Как отметили ученые, большое количество частиц пыли в воздухе способствует распространению инфекции, поскольку пыль — естественный переносчик коронавируса на дальние расстояния. Таким образом, при условии, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается.
Ранее сообщалось, что вирус может распространяться из-за тополиного пуха.
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