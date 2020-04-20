Апрель 20th, 2020

У Кети Пэрри большая потеря и горе — ее радость умерла

Американская певица не скрывает своей любви к животным. Однако Кэти Перри сообщила печальную новость – ее кошка Китти умерла. Сама же звезда болезненно переживает потерю, ведь на протяжении последних 15 лет заботилась о ней.

Знаменитости готовы тратить колоссальные суммы на своих домашних любимцев, за которыми ухаживают в лучших салонах и даже берут с собой на светские вечеринки. Не стала исключением и Кэти Перри, которая всем сердцем любила свою кошку Китти.

Животное прожило в доме звезды 15 лет, беременной прокравшись через окно. Эта уличная кошка стала для семьи певицы милым талисманом. Несколько дней назад она «завершила свою девятую жизнь», сообщила Кэти Перри на личной странице в Инстаграме.

Звезда была так опечалена потерей, что решила попрощаться с Китти публично. Она опубликовала серию архивных кадров вместе с кошкой, подтверждая свою многолетнюю любовь. На двух фото исполнительница позирует с животным на руках в нежной розовом платье в белый горошек с красным бантом в волосах. Кэти Перри не стала детализировать, когда сделаны эти фото, однако, судя по юной внешности артистки, тогда она только начинала свою успешную карьеру.

Я надеюсь, что она покоится на филе лосося и на тартаре из тунца на небесах. Китти, спасибо за объятия и дружеское общение,– прокомментировала знаменитость.