Апрель 20th, 2020

Цена на нефть в США упала до 0 доллара за баррель

Цена на нефть марки WTI упала на 99,98%, до 0 доллара за баррель по состоянию на 20:56 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Отметим, что это стало самым сильным однодневным падением в биржевой истории торгов. Аналитики считают, что обвал цен усилен истечением срока действия ближайшего нефтяного контракта, который истекает 21 апреля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что в апреле из-за ограничительных мер из-за пандемии коронавируса спрос на нефть в мире упадет на 30%.