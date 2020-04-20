Апрель 20th, 2020

Цена американской нефти рухнула ниже 6 долларов впервые в истории!

Мировые цены на нефть продолжали снижаться в понедельник, а цена американской нефти марки WTI обрушилась больше чем на 50% до самой низкой цены за всю историю на фоне опасений инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Цена нефти марки Brent снизился на 1,5 доллара, или на 5,3%, до 26,58 доллара за баррель, в то время как майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,43 доллара, или на 51,6%, до 5,84 доллара за баррель, пишет агентство Рейтер. Июньские фьючерсы на WTI упали не так сильно — на 10% до 22,4 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на европейскую нефть Brent подешевели на 5,5% до 26,6 доллара.

Цены на нефть в последние недели испытывали мощное давление. Они продолжали снижаться даже после того, как страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

К сделке, заключенной Саудовской Аравией и Россией после предыдущего срыва договоренностей и обвала цена на нефть, впервые присоединились США, которые благодаря сланцевой революции стали одним из крупнейших производителей нефти в мире.