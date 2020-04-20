Апрель 20th, 2020

Стивен Содерберг займется восстановлением кинобизнеса после пандемии

Американский режиссер, сценарист, оператор и продюсер Стивен Содерберг возглавил специальный комитет, созданный Гильдией режиссеров США с целью возобновить кинопроизводство после пандемии коронавируса.

Издание отмечает, что комитет был создан в первую очередь для физической и психологической поддержки кинематографистов, которые должны будут вернуться к работе после окончания карантина. Комитет поможет наладить кинопроизводство безопасным способом и предоставит работникам сферы возможность консультироваться с медиками и профсоюзами.

Напомним, в 2011 году Содерберг выпустил триллер-катастрофу «Заражение», описавший ситуацию, очень схожую с нынешней эпидемией коронавируса.