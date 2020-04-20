Апрель 20th, 2020

Со стороны челябинских антимонопольщиков поступили просьбы о проверке работы онлайн-казино

Со стороны антимонопольной федеральной службы РФ по Челябинской области в полицию были переданы все материалы, которые были связаны с проверкой, осуществленной в связи с жалобами горожан. Они были связаны с систематической рассылкой, которая осуществлялась онлайн-казино. Стоит обратить внимание на то, что речь идет о таком ресурсе, как Чемпион — нелегальным аналогом play-fortuna-casino.

В ведомстве было сообщено такую информацию: «Со стороны законодательной базы вся деятельность, которая связана с организацией и проведением всевозможных азартных развлечений и игр посредством применения сети интернет и телекоммуникационного оборудования, полностью запрещена.

Исходя из этого, можно сделать о том, что работа онлайн-казино «Чемпион» является незаконной». Учитывая эту информацию, в одно из управлений МФД Челябинской области и непосредственно в налоговую службу была передана информация о нелегальной деятельности игрового ресурса в сети интернет.

При этом антимонопольщики акцентировали внимание на том, что за процесс осуществления подобной деятельности со стороны уголовного кодекса РФ должно быть использовано определенное наказание. Помимо этого налоговая служба в обязательном порядке должна принять решение о том, чтобы внести в реестр сведения, связанные с осуществлением незаконной деятельности определенными организациями.

Если уж и идет разговор об азартных нелегальных развлечениях, то стоит обратить внимание на то, что на территории Кубани было закрыто одно из подпольных казино. Оно было выявлено в Усть-Лабинске представителями УФСБ.

В процессе расследования сотрудниками правоохранительных органов было установлено фактический адрес, по которому находилось казино. Для подтверждения этого, сотрудниками полиции лично было осуществлено посещение клуба, после чего все было зафиксировано в документальной форме. Все оборудование было изъято, клуб перестал работать, о чем появилась информация на Интернет портале под наименованием «Кубань 24».

Все материалы, которые были собраны по этому делу, были направлены в СУ СК РФ для того, чтобы было принято процессуальное решение.

Стоит вспомнить о том, что президентом РФ еще в 2006 году было принято решение о том, чтобы со стороны государства осуществлялся систематический контроль над деятельностью игорного бизнеса. В этом же году было подписано закон №244, который связан с процессом регулирования проведения и организации азартных развлечений.

Одобрение закона произошло 27 декабря, а его подписание буквально через 2 дня. В рамках закона было предусмотрено то, что должны быть организованы специальные зоны для игр на территории РФ. Подобный процесс изоляции связан с тем, что в последнее время азартные игры начали пользоваться азартными развлечениями.

При этом со стороны участников сразу же поступила информация о том, что такие ограничения в обязательном порядке скажутся на том, что государству и вовсе придется похоронить игровую индустрию с потерей достаточно больших денег.