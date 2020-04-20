Российским наемникам в Ливии послали «черную метку» на русском языке

Над позициями российских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии с воздуха сбросили тысячи листовок с призывом убираться подобру-поздорову, если они «хотят наслаждаться деньгами, которые им заплатили».
По имеющимся данным, вместе с авиацией ливийских правительственных сил «черные метки» адресатам доставили и турецкие беспилотники.
«Если вы хотите наслаждаться деньгами, которые вам заплатили, вы должны отступить сейчас и выйти из боя. Мы решили, что с вами мир невозможен. И мы убьем всех, кто отказывается оставить оружие. Это последний шанс для вас. Снег Москвы растает в огне вулкана. Аллах акбар!» — говорилось на листовках.
По имеющейся информации, боевики из ЧВК «Вагнера» дислоцированы в районе ливийского города Тархуна. В их задачу входит поддержка сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием генерала Халифа Хафтара, на которого поставил Кремль.
Турция в свою очередь поддерживает признанное ООН Правительство национального согласия Ливии. Два дня назад, 18 апреля, правительственные силы при поддержке Анкары начали операцию по освобождению Тархуны от боевиков Хафтара и российских наемников.
https://www.9tv.co.il/item/13004
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