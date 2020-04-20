Российским наемникам в Ливии послали «черную метку» на русском языке

Над позициями российских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии с воздуха сбросили тысячи листовок с призывом убираться подобру-поздорову, если они «хотят наслаждаться деньгами, которые им заплатили».

По имеющимся данным, вместе с авиацией ливийских правительственных сил «черные метки» адресатам доставили и турецкие беспилотники.

«Если вы хотите наслаждаться деньгами, которые вам заплатили, вы должны отступить сейчас и выйти из боя. Мы решили, что с вами мир невозможен. И мы убьем всех, кто отказывается оставить оружие. Это последний шанс для вас. Снег Москвы растает в огне вулкана. Аллах акбар!» — говорилось на листовках.

По имеющейся информации, боевики из ЧВК «Вагнера» дислоцированы в районе ливийского города Тархуна. В их задачу входит поддержка сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием генерала Халифа Хафтара, на которого поставил Кремль.