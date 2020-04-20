Россия окончательно заморозила «Северный Поток-2″, полностью свернув все возможные работы по завершению его монтажа. Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking

Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля. Конечная точка следования судна и цель такого более чем двухмесячного маршрута по-прежнему неизвестны.

«Академик Черский» вышел из Находки. По некоторым причинам он не стал заходить в Суэцкий канал, вместо этого обогнув африканский континент и таким образом по Атлантике дойдя до Европы. Ожидалось, что судно направится в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, оно начало движение обратно.

Дочерняя компания «Газпрома» («Газпром флот») купила у Китая трубоукладчик в 2015 году. Его должны были использовать в работах на проекте «Сахалин-3», но те пока не стартовали.

В конце 2019 года, когда санкции США остановили работы на «Северном потоке-2», в России заговорили об использовании «Академика Черского» в Балтийском море. В частности, такое предположение высказывал министр энергетики России Александр Новак. Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что компания в состоянии завершить «Северный поток-2» своими силами, а президент России Владимир Путин в качестве сроков указывал конец 2020 года или начало 2021-го.