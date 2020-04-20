Апрель 20th, 2020

Роскошная Эбигейль Ретчфорд порадовала фанов очередным горячим снимком

Американская супермодель Эбигейль Ретчфорд зарабатывает сотни тысяч долларов просто публикуя красивые фотографии.

Девушка одарена роскошной фигурой и красивым лицом,что дает ей возможность не плохо себя чувствовать в модельном и рекламном бизнесе. Эби является одной из самых дорогих бикини-моделей.

Карантин совсем не мешает девушке зарабатывать привычным для нее способом. Даже в такое сложное время,у нее нет отбоя от желающих что-то прорекламировать с ее помощью. Потому кризис вряд-ли ее зацепит.

Сегодня на ее странице появилось очередное фото. Эбигейль в розовом комплекте и прекрасном настроении спрашивает поклонников ,какой вариант фото им больше нравится.Поклонники,уже традиционно,отмечают ее превосходный внешний вид и потрясающую фигуру.