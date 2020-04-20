Апрель 20th, 2020

Родственники Федосеевой-Шукшиной уже начали делить имущество еще живой актрисы

Скандал в семье разразился после того, как близкие родственники Лидии узнали о том, что Алибасов временно переписал квартиру в Москве на помощника Сергея. Однако продюсер пообещал все вернуть на свои места после того, как он уладит проблемы с налогами. Алибасов понес крупные потери из-за карантина, поскольку отменил множество концертов своих подопечных.

Ранее Лидия подарила одну из своих квартир внучке, однако позднее оказалось, что девушка ее продала. Кроме того, она продала свою долю в 4-комнатной квартире, которую в свое время получал покойный муж актрисы Василий Шукшин. Младшая дочь актрисы Ольга заявила, что именно Анна виновата в ухудшении здоровья Федосеевой-Шукшиной, поскольку актрису добила новость о том, что внучка распродает недвижимость.



«Тетя вела себя, как коллектор. Все время просила отдать квартиру, давила на меня. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала ее, чтобы от меня отстали», — ответила ей Анна. Примечательно, что на внучку актриса также оформлена небольшая квартира в Финляндии, но она утверждает, что вернет бабушке подарок.

Между тем, сама Федосеева-Шукшина продолжает сохранять просто героическое спокойствие. Недавно она заявила, что не считает себя очень добрым и щедрым человеком, просто она не хочет копить что-то, поскольку в могилу с собой она это точно не унесет. Также актриса не исключила, что родственники могут сделать так, что она останется бомжом. «Не знаю, сколько мне еще Господь даст пожить. У меня ничего нет, я все раздала. У меня есть только на питание», — признается Лидия.