Апрель 20th, 2020

Роберт Эггерс рассказал о «запрещенную» версию «Маяка», опасную для детей

Роберт Эггерс планировал сделать NC-17-версию картины, которая должна была включать показанную на экране эрекцию.

Студия A24, занимавшаяся финансированием, отказалась и попросила Эггерса «смягчить» рейтинг до привычного рейтинга R (детям до 17 лет обязательно присутствие родителей).

«Питча как такового не было. Они согласились снимать на 35мм и в чёрно-белом формате; должна была быть full-frontal мужская нагота, эрекция, и они такие: слушай, фильм может быть чёрно-белым и странным, но он никак не может получить NC-17″, — поделился Эггерс.