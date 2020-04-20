Апрель 20th, 2020

Риз Уизерспун призналась,что находилась в тяжелой депрессии после рождения детей

Известная голивудская актриса Риз Уизерспун рассказала,что пережила серьезные психологические проблемы с появлением детей.

У Уизерспун трое детей. Двое от предыдущего брака с Райаном Филлиппом — 20-летняя дочь Ава и 16-летний сын Дикон. А также актриса воспитывает 7-летнего сына Теннеси (отцом мальчика является ее нынешний муж Джим Тот). Актриса рассказала, что рождение каждого отразилось на ней по-своему.

«У меня определенно была депрессия. Мой мозг работал как белка в колесе, крутил мысли по кругу, не останавливался. Я всю жизнь пытаюсь управлять им».

«После одних родов у меня почти не было депрессии, а после вторых — был тяжелый послеродовой период, когда мне приходилось принимать сильнодействующие лекарства, потому что я просто была не в себе», — отметила Риз.

Актриса была вынуждена обратиться за психологической помощью, потому что её жизнь «полностью вышла из-под контроля».

«Мы не понимаем, какие гормональные качели нас ждут, когда прекращаем кормить грудью. Никто не объясняет этого. Мне было 23 года, когда у меня родился первый ребенок, и никто не сказал мне, что потом бывает с гормонами. Я никогда не чувствовала себя более подавленной, чем тогда. Это было страшно», — призналась Уизерспун.