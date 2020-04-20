Апрель 20th, 2020

По всему миру танкеры не могут слить нефть — нет спроса (фото)

Вблизи ряда крупных нефтеналивных и перевалочных портов по всему миру встали на якорь сотни перевозящих нефть танкеров. Эксперты считают, что это связано с кризисом на рынке нефти — ее невыгодно продавать, а, возможно — уже и некуда сливать.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 резко упал спрос на нефть — начали останавливаться предприятия, перестали летать самолеты и даже автомобилями ушедшие на самоизоляцию горожане пользуются намного реже. В итоге цена на нефть стала падать, несмотря даже на заключенное странами ОПЕК+ соглашение о сокращении объемов добычи. Но нефть иногда не покупают даже по совсем бросовым ценам! «Черное золото» стремительно обесценивается на глазах.

«На карте рейд перед Сингапуром (на фото). Красные точки — нефтеналивные суда, — пишет в своем Живом Журнале taxfree. Малаккский пролив, один из самых важных в мире судоходных путей, который перевозит около четверти всей морской нефти в основном из Персидского залива в сторону Китая. Налицо области, где суда стоят очень близко друг к другу образуя целые озера нефти».

Блогер отмечает, что обычно нефть начинают хранить в танкерах, когда цены на нее — дальние фьючерсы — выше, чем текущие. И потому, возможно, это хороший знак — осведомленные предприниматели в нефтяном бизнесе «что-то знают» — то ли скоро начнут ослабляться карантины и заработает экономика, то ли произойдет еще нечто важное и цены на нефть снова пойдут вверх. Но, возможно, нефть просто некуда сливать.

«Похожая ситуация на рейде порта Гальвестоун — в Техасе. Танкеры также скапливаются и их не разгружают — точки без направления означают что суда стоят на рейде, на якоре и не двигаются. Скорее всего их просто некуда разгружать -спроса нет — свободных емкостей тоже нет», — отмечает блогер.