Апрель 20th, 2020

Открыты новые полезные свойства шоколада

Учеными установили,что обычный шоколад может принести больше пользы человеку,чем принято было считать ранее.

Так, шоколад полезен тем, что натуральные вещества в нем способствуют выработке организмом нейротрансмиттеров: серотонина, дофамина и триптофана, влияющих на настроение и энергию. В случае их наличия в недостаточном объеме могут проявляться депрессивные состояния и возникать различные неврозы.



Благодаря растительным флавоноидам какао бобов можно защитить кровеносные сосуды, разжижить кровь и нормализовать процесс кровообразования. Теобромин, который есть в кусочке шоколада, ослабляет приступ кашля. Антиоксидантные свойства шоколада в некоторой степени способны повысить защитные способности организма в борьбе с раковыми клетками.



Содержание свыше 10% суточной нормы некоторых витаминов и минералов способно укрепить костную и мышечную системы. Вместе с тем, учёные предупреждают о том, что сладость может вызывать привыкание. Среди побочных эффектов избыточного потребления шоколада может оказаться провоцирование набора веса из-за высокой калорийности продукта. Среди минусов также отмечается повышение уровня сахара в крови и развитие кариеса.