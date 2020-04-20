Апрель 20th, 2020

От коронавируса умер известный музыкант

От коронавируса,а 65-м году жизни умер музыкант, бас-гитарист Мэтью Селигман. Об его смерти в Facebook сообщил музыкант Томас Долби.



Сообщается, что незадолго до заболевания коронавирусом Селигман перенес инсульт. Осложнения после тяжелого удара не оставили музыканту возможности побороться с инфекцией.



Мэтью Сэлигман был участником группы Thompson Twins. Он также выступал совместно с певцами Дэвид Боуи, Шинейд О’Коннор и Моррисси.



Ранее стало известно, что от коронавируса умер культовый джазовый музыкант Ли Кониц.