 
 
Апрель 20th, 2020

От коронавируса умер известный музыкант

селигманОт коронавируса,а 65-м году жизни умер музыкант, бас-гитарист Мэтью Селигман. Об его смерти в Facebook сообщил музыкант Томас Долби.

Сообщается, что незадолго до заболевания коронавирусом Селигман перенес инсульт. Осложнения после тяжелого удара не оставили музыканту возможности побороться с инфекцией.

Мэтью Сэлигман был участником группы Thompson Twins. Он также выступал совместно с певцами Дэвид Боуи, Шинейд О’Коннор и Моррисси.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер культовый джазовый музыкант Ли Кониц.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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