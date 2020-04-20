Апрель 20th, 2020

Михаил Саакашвили предложил Грузии 5.5 миллиардов долларов в обмен на свою амнистию

Бывший президент Грузии Саакашвили предложил правительству Грузии свою помощь в получении 5.5 миллиардов долларов от его партнеров за рубежом. В обмен он захотел получить статус представителя власти Грузии и отложить на время расследования по криминальным делам,возбужденным против него страной.

«После осени вы можете продолжить мои юридические процессы, осудить меня за разные дела и так далее. Дайте мне статус временного официального представителя руководства Грузии лишь в одном вопросе — в процессе получения зарубежной помощи, и я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиарда помощи — столько, чтобы спасти экономику страны», — заявил Саакашвили.

При этом он заверил, что готов обратиться за получением поддержки к международным финансовым организациям и европейским политическим лидерам, которых знает лично. Саакашвили считает, что назревающий на фоне пандемии коронавируса экономический кризис может привести Грузию к бедности и голоду.