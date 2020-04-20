Апрель 20th, 2020

Меган Маркл впервые за долгое время вернулась на телевидение

После заявления о сложении с себя королевских обязанностей 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри до минимума сократили свое общение с прессой: они участвовали в официальных мероприятиях только в случае особой необходимости и не появлялись на телевидении.

Сегодня же на телеэкранах впервые за долгое время было показано новое видео с участием Меган Маркл. Это был короткий проморолик документального фильма «Слон» (Elephant), который озвучила герцогиня, — его премьера состоялась сегодня утром в эфире шоу Good Morning America. В полутораминутном ролике Меган рассказывает о работе над этим проектом телеканала DisneyPlus, а также благодарит всех создателей документалки, премьера которой состоялась еще в начале апреля, за возможность поучаствовать в проекте.

Меган Маркл

Я действительно благодарна за то, что смогла воплотить эту историю в жизнь. До этого у меня был опыт общения со слонами в их естественной среде обитания. Когда вы проводите много времени с этими животными, то понимаете, что должны сделать что-то для сохранения их безопасности. Эти создания настолько величественны, но в то же время они очень чувствительны. В этом фильме вы увидите, насколько они замечательные. Их тесная связь в стаде, забота о своих детенышах… На самом деле слоны очень похожи на нас,

— говорит Меган в проморолике.

Видео было записано еще до того, как Меган и Гарри объявили о своем желании уйти в отставку — кадры были сняты во время озвучания фильма в октябре прошлого года в известной лондонской студии Pinewood Studios. Само предложение о сотрудничестве с Disney поступило Меган еще летом 2019-го. По словам создателей фильма, герцогиня была очень заинтригована этой идеей и с удовольствием согласилась озвучить этот фильм.

Кстати, незадолго до этого Гарри намекнул на готовность Меган Маркл к сотрудничеству с компанией Dinsey в разговоре с ее руководителем Бобом Айгером, — это произошло на лондонской премьере фильма «Король Лев».

Принц Гарри и Меган Маркл

На тот момент у нее был совсем маленький ребенок. Она выглядела, как абсолютно обычная мама, которая проходит через типичные испытания и сложности в воспитании ребенка. Они с Гарри оставляли Арчи дома и вместе приезжали на студию. Было удивительно, что Гарри все время находился с ней. Он давал ей свои наставления и поправлял произношение. Меган — старательный профессионал своего дела. Ей хотелось сделать все правильно,

— рассказал о работе с герцогиней Сассекской режиссер фильма «Слон» Рой Конли.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри давно занимаются помощью слонам. Еще до своей свадьбы в 2017 году они совершили благотворительную поездку в Ботсвану вместе с организацией Elephants Without Borders. Во время этой экспедиции Меган и Гарри помогли доктору Майку Чейзу защитить 25 слонов, надев на них ошейники с датчиками отслеживания передвижений.