Апрель 20th, 2020

Королева Елизавета отменила празднования в честь ее Дня рождения

Завтра у королевы Британии День рожденья. Ей исполниться 94 года.В заявление Букингемского дворца говорится о том, что королева лично распорядилась отменить оружейный салют и все мероприятия, которые ежегодно устраиваются в честь ее дня рождения.



Также стало известно, что внучка королевы Беатрикс отменила собственную свадьбу с итальянским бизнесменом. Торжества были запланированы на май, однако в ситуацию вмешалась пандемия.

«Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мероприятий, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах», — сказано в сообщении. Более того, отмечается, что королева обеспокоена ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.



Торжественные парады в честь Елизаветы устраивали в Британии ежегодно на протяжении последних шести десятилетий, с тех пор, как Елизавета взошла на престол. Ее Величество обратилась к нации и попросила всех британцев соблюдать осторожность, придерживаться социальной дистанции и заботиться о своем здоровье.