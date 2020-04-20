Апрель 20th, 2020

Комика Рикки Джервайса возмутили страдающие от карантина звезды шоу-бизнеса

Известный британский комик возмутился грустными постами страдающих в роскошных особняках звезд.

Джервайс считает, что звезды, которые вынуждены оставаться в шикарных особняках с бассейнами на карантине, не имеют права страдать и жаловаться.

«Я никогда больше не хочу слышать эти стенания по поводу состояния здравоохранения и врачей. В Британии сотрудники NHS отрабатывают 14-часовые смены и не жалуются. Носят маски до появления язв на лице и рискуют своей жизнью и жизнью своих семей — и делают это все безвозмедно. А затем я вижу, как кто-то в интернете стонет о том, что ему тяжело живется в особняке с бассейном. И знаете, честно, я не хочу больше слушать этот бред!»-написал актер.

Сам же комик сообщил, что во время самоизоляции ничуть не страдает, потому что и раньше не вел активный образ жизни.

«Я все равно и раньше особо никуда не выходил. Да и дома всегда хватает алкоголя. Когда я рос, у меня совсем не было денег, но мать с отцом обо мне очень заботились. А еще я рано понял, что все самые лучшие вещи в этом мире не купишь за деньги: природу, друзей, учебу, здравоохранение.»