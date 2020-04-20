Апрель 20th, 2020

Катя Осадчая поделилась домашним фото

Украинская знаменитость Катя Осадчая ,как и все ,находится на карантине вместе с мужем и сыном.

Осадчая рассказала, что для их семьи Пасха является особым праздников, когда каждый член семьи ест целый день паски. К тому же, как правило, за праздничным столом встречается многочисленная компания, но в текущем году карантин внес свои коррективы.

«Мы в этом году скорбим из-за невозможности взять корзины и поехать к друзьям и родителям, однако мы дистанционно всех приветствуем, надеясь, что совсем скоро сможем встретиться. Тем не менее, даже в домашней атмосфере праздник – это причина, чтобы нарядиться, в особенности, когда магнолии в моем дворе совершенно такие же, как на платье», — сказано в посте Осадчей в ее Instagram-аккаунте.



Поклонникам явно понравился пост Кати, они активно его прокомментировали: «Какая красота»; «С такой корзиной вкусностей можно на целый год насвятить, а в целом очень теплые весенние фото»; «Катя, вы супер. Так стильно, роскошно и празднично»; «Очень хорошо и нежно»; «Очаровательна»; «Христос Воскрес! Как хорошо у вас цветут магнолии»; «Нежная, цветущая, естественная красота»; «Такая нежная; «Какая же вы красавица. С Пасхой! Добра, счастья и всего наилучшего»; «Ты шикарная в этом платье».