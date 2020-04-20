Апрель 20th, 2020

Каннский фестиваль проведет кинорынок онлайн

Кинорынок в этом году пройдет онлайн. Так решило руководство Каннского фестиваля. Причиной такого решения стали эпидемия COVID-19 и ограничительные меры, принятые правительством Франции.

Инициатором новой формулы кинофорума стал заместитель директора фестиваля по кинорынку Жером Пайяр, а главным его аргументом была необходимость поддержать международную киноиндустрию и профессиональный кинобизнес.

В этом году в Каннском кинофестивале должны были участвовать более 12 тысяч работников кино из 121 страны.

В совместном заявлении организаторы нескольких фестивальных программ констатировали, что проведение фестиваля невозможно, но одновременно выразили готовность обеспечить поддержку фильмам, отобранным для конкурса этого года.

Вопрос о том, когда состоится фестиваль, обсуждается.