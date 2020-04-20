Апрель 20th, 2020

Холли Берри больше не чувствует необходимости быть в отношениях

Холли Берри рассказала об осознанном одиночестве и нежелании связывать себя отношениями.

Берри трижды была замужем. Со своим третьим мужем, актёром Оливье Мартинесом актриса развелась в 2016 году после трёх лет брака.

С тех пор она ни разу не дала прессе повод к обсуждению её личной жизни. Холли вполне сознательно избегает новых отношений.

«Я многое почерпнула из общения со своими детьми. Для меня они сейчас самая лучшая компания, и когда я развелась с отцом Масео (сын Холли от Ольвье Мартинеса), я три года была сама по себе. По собственной воле, разумеется. Я решила взять тайм-аут. Я ведь очень ориентирована на отношения, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила притормозить, воспользоваться свободным временем, чтобы провести его с самой собой».

«Я знала, что возьму тайм-аут как минимум на год, на полный год. Год превратился в два, а два превращаются в данный момент в три года. Но я в порядке. Потому что мне кажется, что в следующих отношениях у меня будет возможность привлечь и выбрать того, кто мне подходит, потому что я потрудилась потратить время на то, чтобы понять, что для меня по-настоящему важно.

Я больше не чувствую необходимости в отношениях, поэтому я и не бегу сломя голову навстречу тому, что не подходит мне полностью. Я вовсе не хочу сказать, что с моими бывшими было что-то не так. Но я собираюсь дождаться того, кто мне действительно подходит, или остаться одинокой, проводить время с детьми и жить своей жизнью»-сказала актриса.