Ева Мендес объяснила, почему никогда не будет публиковать фото их с Райаном Гослингом детей

Как выглядят дочери 46-летней Евы Мендес и 39-летнего Райана Гослинга, пятилетняя Эсмеральда и трехлетняя Амада, мы знаем только благодаря папарацци — их звездная мама никогда не публикует фотографии дочерей в соцсетях (а отец и вовсе не ведет блоги). Почему актриса скрывает детей от общественности, она сама объяснила в своем инстаграме. Когда один поклонник написал ей, что не возражал бы против того, чтобы на ее странице появились снимки Райана, она довольно развернуто объяснила, почему не публикует личные кадры.

У меня всегда была четкая граница в отношении моего мужчины и дочерей. Конечно, я буду говорить о них, но лимитированно, но я никогда не буду публиковать фотографии нашей повседневной жизни. Мои дети еще очень маленькие и не понимают, что на самом деле означает публикациях их снимков, у меня нет на это их разрешения. Я не буду публиковать их фотографии, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне свое согласие,

— объяснила она.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Но в отношении возлюбленного она не была столь категорична и рассказала, какие снимки с его участием будут появляться в ее ленте.

Что касается Райана, то я буду публиковать различные воспоминания, например, фотографии из фильмов, над которыми мы работали, или что-то подобное. Мой мужчина и мои дети — это личное,

— заключила Мендес.

В прошлом месяце Ева, правда, все же немного поделилась фрагментами из личной жизни. В своем инстаграме она опубликовала видео о том, чем занимается с дочерьми на карантине. И хотя Эсмеральда и Амада в кадр не попали, они продемонстрировали свои музыкальные навыки, а сама Ева рассказала, как развлекает детей дома.