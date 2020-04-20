Богатейший человек мира решил построить дом мечты в Нью-Йорке

Богатейший человек мира и основатель Amazon Джефф Безос решил построить дом мечты в «коронавирусной столице» — Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

Город пострадал от инфекции больше остальных, на момент публикации там умерло 14,5 тысячи человек. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не помешала главному богачу планеты приобрести там трехкомнатную квартиру. Она находится на 20 этаже дома №212 на Пятой авеню — одной из самых дорогих улиц мира. Объект стоит 16 миллионов долларов .

Безос уже владеет недвижимостью на 80 миллионов долларов (шесть миллиардов рублей) в этом же здании. Миллиардеру принадлежит трехуровневый пентхаус и две квартиры прямо под ним. Новые апартаменты находятся через смежную стену, что позволит объединить комнаты. Осенью прошлого года бизнесмен получил разрешение на строительные работы, однако пока что они не начались.

«Я думаю, это увеличит доверие к рынку недвижимости Нью-Йорка, ведь богатейший человек мира сделал ставку на этот город, даже несмотря на то что сейчас он столица коронавируса», — сказала одна из местных риелторов.