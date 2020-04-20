Апрель 20th, 2020

Анна Седокова напугала поклонников видео,на котором она лежит под капельницей.

Певица Анна Седокова,вместе с детьми и своим новым возлюбленным,находиться на домашнем карантине.

Однако здоровье звезды, похоже, не в полном порядке – знаменитость опубликовала фото с капельницей. Что именно происходит с организмом, артистка уточнять не стала.

«Ну что же это такое», – коротко написала Анна Седокова в Инстаграм.

Возможно, все дело в крапивнице, которая начала мучить звезду месяц назад. Тогда знаменитость рассказывала, что болезнь вернулась к ней из-за стресса, а лечится она капельницами.

Похоже, что здоровью певицы ничего не угрожает. Сразу после капельницы она в хорошем настроении стала готовить ужин для своей семьи и пила что-то из винного бокала.